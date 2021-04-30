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Прыжки в воду: сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы

Прыжки в воду: сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Украинские прыгуны в воду примут участие в чемпионате Европы в Будапеште, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию Украины по прыжкам в воду.

Детали

Прыгуны в воду вместе с представительницами синхронного плавания первыми вступят в борьбу за награды.

Сборная Украины на чемпионате Европы будет представлена следующим составом: Александр Горшковозов, Олег Колодий, Станислав Олиферчик, Алексей Середа, Олег Сербин, Евгений Науменко, Илья Трушин, Кирилл Болюх, Виктория Кесарь, Анна Письменская, Анна Арнаутова, София Лискун и Ксения Байло.

Именно этот официальный старт станет главной репетицией перед Олимпийскими играми в Токио. Соревнования пройдут с 10 по 23 мая.

Отметим, что континентальное первенство должно было состояться еще в мае прошлого года, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 2021-й.

Тринадцать украинцев поборются за 13 комплектов наград, которые будут разыгрываться в Будапеште.

Стоит напомнить

В 2019 году чемпионат Европы по прыжкам в воду проходил в Киеве. В спорткомплексе "Лико" "сине-желтые" спортсмены сумели завоевать 7 наград: 3 "золотые", 3 "серебряные" и 1 "бронзовую", и занять 2-е общекомандное место.

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