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Украинский дуэт прыгунов в воду завоевал медаль на ЧЕ по водным видам спорта

Киев • УНН

 • 18789 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Ожесточенной и интересной оказалась борьба в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию прыжков в высоту.

Украинский дуэт прыгунов в воду завоевал медаль на ЧЕ по водным видам спорта

Детали

До последнего шестого прыжка была интрига. Приятно, что и наши Александр Горшковозов и Олег Колодий, сумели достойно противостоять лучшим синхронным парам Европы, завоевав бронзовый комплект медалей.

В итоге украинцы набрали 409,92 балла и заняли третье место. “Серебро” у россиян Евгения Кузнецова-Никиты Шлейхера (415,47), чемпионами здесь стали Патрик Хаусдинг-Ларс Рудигер (426,78) из Германии.

Стоит напомнить

Континентальное первенство должна была состояться еще в мае прошлого года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021-й.

Украинские Национальные Новости

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