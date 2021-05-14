Украинский дуэт прыгунов в воду завоевал медаль на ЧЕ по водным видам спорта

Детали

До последнего шестого прыжка была интрига. Приятно, что и наши Александр Горшковозов и Олег Колодий, сумели достойно противостоять лучшим синхронным парам Европы, завоевав бронзовый комплект медалей.

В итоге украинцы набрали 409,92 балла и заняли третье место. “Серебро” у россиян Евгения Кузнецова-Никиты Шлейхера (415,47), чемпионами здесь стали Патрик Хаусдинг-Ларс Рудигер (426,78) из Германии.

Стоит напомнить

Континентальное первенство должна была состояться еще в мае прошлого года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021-й.