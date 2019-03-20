"Український диверсант" Бесарабов відмовився від свідчень проти Абдулаєва
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Вчора, 19 березня, закінчилося чергове засідання у Північно-Кавказькому окружному суді, на якому "український диверсант" Олексій Бесарабов відмовився від будь-яких свідчень проти Тимура Абдуллаєва. Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов, передає УНН з посиланням на громадську організацію "Кримська солідарність".
"Сьогодні планувався допит Бессарабова, це теж політичний в'язень, якого сьогодні по відеоконференцзв'язку підключили в Північно-Кавказькому окружному суді. Сторона звинувачення намагалася допитати його, однак він відмовився, посилаючись на статтю 55 Конституції, давати якісь пояснення. Єдине він сказав, що Тимур Абдулаєв, дійсно разом з ним сиділи в одній камері певний час, що це чудова і хороша людина і т.д. Від інших пояснень він відмовився", - сказав Курбедінов.
Нагадаємо, українська сторона через російського омбудсмена Тетяну Москалькову просить надати медичну допомогу кримськотатарському активісту Едему Бекірова.