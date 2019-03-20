“Украинский диверсант” Бессарабов отказался от показаний против Абдулаева

“Сегодня планировался допрос Бессарабова, это тоже политический заключенный, которого сегодня по видеоконференцсвязи подключили в Северо-Кавказском окружном суде. Сторона обвинения пыталась допросить его, однако он отказался, ссылаясь на статью 55 Конституции, давать какие-то пояснения. Единственное он сказал, что Тимур Абдулаев, действительно вместе с ним сидели в одной камере определенное время, что это замечательный и хороший человек и т.д. От остальных объяснений он отказался”, — сказал Курбединов.

Напомним, украинская сторона через российского омбудсмена Татьяну Москалькову просит оказать медицинскую помощь крымскотатарском активисту Эдему Бекирову.



