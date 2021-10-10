Український боксер здобув дострокову перемогу в андеркарді бою Ф'юрі – Уайлдер
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Український проспект хевівейта (понад 90,7 кг) Віктор Вихрист вийшов переможцем із протистояння з американцем Майком Маршаллом (6-2-1, 4 КО), повідомляє УНН.
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Уродженець Світловодська в Лас-Вегасі в третьому раунді технічним нокаутом переміг американця Майка Маршалла.
На початку 3-й трихвилинці Маршалл вдруге витирав канвас рингу. Після третього падіння американця рефері зупинив бій.
Відзначимо, що для українця цей виграш став восьмим у кар'єрі із восьми боїв та шостим достроковим.
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