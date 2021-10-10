Український боксер здобув дострокову перемогу в андеркарді бою Ф'юрі – Уайлдер

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Уродженець Світловодська в Лас-Вегасі в третьому раунді технічним нокаутом переміг американця Майка Маршалла.

На початку 3-й трихвилинці Маршалл вдруге витирав канвас рингу. Після третього падіння американця рефері зупинив бій.

Відзначимо, що для українця цей виграш став восьмим у кар'єрі із восьми боїв та шостим достроковим.

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