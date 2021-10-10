Украинский боксер одержал досрочную победу в андеркарте боя Фьюри - Уайлдер
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Украинский проспект хэвивейта (свыше 90,7 кг) Виктор Выхрист вышел победителем из противостояния с американцем Майком Маршаллом (6-2-1, 4 КО), сообщает УНН.
Детали
Уроженец Светловодска в Лас-Вегасе в третьем раунде техническим нокаутом победил американца Майка Маршалла.
В начале 3-й трехминутке Маршалл во второй раз вытирал канвас ринга. После третьего падения американца рефери остановил бой.
Отметим, что для украинца этот выигрыш стал восьмым в карьере из восьми боев и шестым досрочным.
Напомним
Тайсон Фьюри завершил бой против Деонтея Уайлдера нокаутом в 11-м раунде