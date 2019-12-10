Український боксер проведе бій із ексчемпіоном світу Гарсією
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Український боксер першої середньої ваги Іван Редкач отримав у суперники по майбутньому бою колишнього чемпіона світу двох дивізіонів Денні Гарсію, повідомляє УНН з посиланням на Instagram українця.
"Дуже радий, що мені випала можливість провести цей бій. Гарсія, на мій погляд, дуже сильний опонент і серйозний суперник. Я старанно працював в тренувальному таборі і зараз відчуваю себе готовим до виклику. Вважаю, що цей бій - великий крок у моїй кар'єрі і дуже важливий для моїх майбутніх поєдинків. Збираюся здивувати боксерський світ, як це зробив 1 червня 2019 року", - сказав Редкач.
Протистояння боксерів пройде 25 січня наступного року в Брукліні.
Примітно, що 31-річний Гарсія має в активі 35 перемог (21 КО) при 2 поразках. Свого часу Гарсія перемагав таких зірок світового боксу, як Ерік Моралес (двічі), Амір Хан, Заб Джуда, Лукас Матіссе, Пола Маліньяджи, поступившись тільки Кіту Турмана в об'єднавчому бою за пояси WBA Super, WBC та Шону Портеру.
Нагадаємо, що у попередньому поєдинку Редкач в активі якого 23 звитяги при 4 поразках і 1 нічиї, нокаутував іншого колишнього чемпіона світу американця Девона Александера.