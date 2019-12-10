Украинский боксер проведет бой с экс-чемпионом мира Гарсией
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Украинский боксер первого среднего веса Иван Редкач получил в соперники по предстоящему бою бывшего чемпиона мира двух дивизионов Дэнни Гарсия, сообщает УНН со ссылкой на Instagram украинца.
"Очень рад, что мне выпала возможность провести этот бой. Гарсия, на мой взгляд, очень сильный оппонент и серьезный соперник. Я усердно работал в тренировочном лагере и сейчас чувствую себя готовым к вызову. Считаю, что этот бой - большой шаг в моей кар "интерьере и очень важный для моих будущих поединков. Собираюсь удивить боксерский мир, как это сделал 1 июня 2019 года", - сказал Редкач.
Противостояние боксеров пройдет 25 января следующего года в Бруклине.
Примечательно, что 31-летний Гарсия имеет в активе 35 побед (21 КО) при 2 поражениях. В свое время Гарсия побеждал таких звезд мирового бокса, как Эрик Моралес (дважды), Амир Хан, Заб Джуда, Матиссе, Пола Малиньяджи, уступив только Киту Турмана в объединительном бою за пояса WBA Super, WBC и Шону Портеру.
Напомним, что в предыдущем поединке Редкач в активе которого 23 победы при 4 поражениях и 1 ничьей, нокаутировал другого бывшего чемпиона мира американца Девона Александера.