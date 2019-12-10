Украинский боксер проведет бой с экс-чемпионом мира Гарсией

"Очень рад, что мне выпала возможность провести этот бой. Гарсия, на мой взгляд, очень сильный оппонент и серьезный соперник. Я усердно работал в тренировочном лагере и сейчас чувствую себя готовым к вызову. Считаю, что этот бой - большой шаг в моей кар "интерьере и очень важный для моих будущих поединков. Собираюсь удивить боксерский мир, как это сделал 1 июня 2019 года", - сказал Редкач.

Противостояние боксеров пройдет 25 января следующего года в Бруклине.

Примечательно, что 31-летний Гарсия имеет в активе 35 побед (21 КО) при 2 поражениях. В свое время Гарсия побеждал таких звезд мирового бокса, как Эрик Моралес (дважды), Амир Хан, Заб Джуда, Матиссе, Пола Малиньяджи, уступив только Киту Турмана в объединительном бою за пояса WBA Super, WBC и Шону Портеру.

Напомним, что в предыдущем поединке Редкач в активе которого 23 победы при 4 поражениях и 1 ничьей, нокаутировал другого бывшего чемпиона мира американца Девона Александера.