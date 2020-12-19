Український боксер переміг у першому титульному двобої

Бій тривав усі 10 раундів. Боксер із Чернігова виграв у британського боксера на прізвисько "Привид" одноголосним рішенням суддів - 96:94, 98:94, 99:92.

Зауважимо, що Митрофанов уперше у професійній кар'єрі виграв чемпіонський пояс. Це десята перемога Митрофанова у 11 боях на профірингу, також він один бій звів внічию.

Як повідомлялося раніше в УНН, український боксер виборов титул чемпіона “WBC Asia”.