Украинский боксер победил в первом титульном поединке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Украинский боксер Дмитрий Митрофанов одержал победу над Асиньей Байфилдом из Великобритании в поединке за титул в WBO Oriental в первом среднем весе, сообщает УНН со ссылкой на промоутерскую компанию "K2 Promotions".
Бой продлился все 10 раундов. Боксер из Чернигова выиграл у британского боксера по прозвищу "Призрак" единогласным решением судей - 96:94, 98:94, 99:92.
Заметим, что Митрофанов впервые в профессиональной карьере выиграл чемпионский пояс. Это десятая победа Митрофанова в 11 боях на профиринге, также он один бой свел вничью.
Как сообщалось ранее в УНН, украинский боксер завоевал титул чемпиона "WBC Asia".