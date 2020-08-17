Український баскетбольний клуб отримав суперників у розіграші жіночого Єврокубку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. ФІБА провела жеребкування жіночих єврокубкових турнірів нового сезону. Зокрема суперників отримав жіночий БК “Прометей”, який виступатиме від України в Єврокубку. Про це інформує УНН з посиланням на сайт ФБУ.
На груповому етапі “Прометей” зіграє проти угорських “Сексарда” та “Дьйора”, турецької “Кайсері”.
У кваліфікації Єврокубка швейцарський “Вінтертур” українки Ольги Яцковець зіграє проти французького “Ено”.
Також відбулося жеребкування жіночої Євроліги. У першій групі чеська УСК “Прага” українки Анастасії Ковтун зіграє проти турецької “Фенербахче”, іспанської “Парфумеріас Авеніда”, переможця кваліфікації “Мішкольц” (Угорщина) — “Ізміт” (Туреччина), французького “Асвела”, польської “Гдині” та російських “Динамо” (Курськ) і “Надєжди”.
Нагадаємо, що чемпіон України перейшов до стану новачка Суперліги.