Украинский баскетбольный клуб соперников в розыгрыше женского Еврокубка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. ФИБА провела жеребьевку женских еврокубковых турниров нового сезона. В частности соперников получил женский БК “Прометей”, который будет выступать от Украины в Еврокубке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
На групповом этапе “Прометей” сыграет против венгерских “Эгера” и “Дьйора”, турецкой “Кайсери”.
В квалификации Еврокубка швейцарский “Винтертур” украинки Ольги Яцковец сыграет против французского “Эно”.
Также состоялась жеребьевка женской Евролиги. В первой группе чешский УСК “Прага” украинки Анастасии Ковтун сыграет против турецкого “Фенербахче”, испанского “Парфумериас Авенида”, победителя квалификации “Мишкольц” (Венгрия) — “Измит” (Турция), французского “Асвел”, польской “Гдыни” и российских “Динамо” (Курск) и “Надежды”.
Напомним, что чемпион Украины перешел в состав новичка Суперлиги.