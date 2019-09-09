Українські зірки футболу відвідали важко поранених військових у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Гравці національної збірної з футболу відвідали важко поранених воїнів у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечнікова. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів президент УАФ Андрій Павелко, передає УНН.
"Напередодні історичного матчу зі збірною Нігерії разом з футболістами і тренерами національної збірної України.
Медики головного прифронтового госпіталю під керівництвом видатного Сергія Риженка врятували і продовжують рятувати життя тисячам наших бійців, починаючи з 2014 року.
В квітні 2018 року, коли ми відвідали лікарню під час трофі-туру кубків Ліги чемпіонів УЄФА, пообіцяв Сергію Анатолійовичу і його колективу, що обов’язково привеземо в Дніпро національну збірну і познайомимо їх з головним тренером Андрієм Шевченком. Сьогодні цю обіцянку було дотримано", - написав він.
За його словами, співробітники госпіталю — це справжні "ангели-охоронці наших воїнів".
"... для нас велика честь вручити їм квитки і запросити на завтрашній матч збірної! Багатьом їх пацієнтам з фронту зараз важко не те, що рухатися, а навіть говорити. Та в голосах воїнів звучать тверді нескореність і впевненість в перемозі! Додаткових сил сьогодні їм додало спілкування з улюбленими футболістами і отримані пам’ятні сувеніри і подарунки.
Поправляйтесь якнайшвидше і обов’язково приходьте на матчі збірної! Дякуємо Вам, Герої!!! Міцного здоров’я і миру! Слава Вам! Слава Україні!!!" - резюмував Павелко.
Як писав УНН, збірна України здобула розгромну перемогу над Литвою – рахунок 3:0.