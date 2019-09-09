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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108150 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120217 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111806 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117951 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123872 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150153 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 149937 просмотра

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Украинские звезды футбола посетили тяжело раненых военных в Днепре

Украинские звезды футбола посетили тяжело раненых военных в Днепре

Киев  •  УНН

 • 18207 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Игроки национальной сборной по футболу посетили тяжело раненых воинов в Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова. Об этом на своей странице в Facebook рассказал президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН.

"Накануне исторического матча со сборной Нигерии вместе с футболистами и тренерами национальной сборной Украины.

Медики главного прифронтового госпиталя под руководством выдающегося Сергея Рыженко спасли и продолжают спасать жизни тысячам наших бойцов, начиная с 2014 года.

В апреле 2018 года, когда мы посетили больницу во время трофи-тура кубков Лиги чемпионов УЕФА, пообещал Сергею Анатольевичу и его коллективу, обязательно привезем в Днепр национальную сборную и познакомим их с главным тренером Андреем Шевченко. Сегодня это обещание было соблюдено", - написал он.

По его словам, сотрудники госпиталя - это настоящие "ангелы-хранители наших воинов".

"... для нас большая честь вручить им билеты и пригласить на завтрашний матч сборной! Многим их пациентам с фронта сейчас трудно не то, что двигаться, а даже говорить. Но в голосах воинов звучат жесткие непокорность и уверенность в победе! Дополнительных сил сегодня им придало общение с любимыми футболистами и полученные памятные сувениры и подарки.

Поправляйтесь скорее и обязательно приходите на матчи сборной! Спасибо Вам, Герои!!! Крепкого здоровья и мира! Слава Вам! Слава Украине!!!" - резюмировал Павелко.

Как писал УНН, сборная Украины одержала разгромную победу над Литвой - счет 3:0.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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