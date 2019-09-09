Украинские звезды футбола посетили тяжело раненых военных в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Игроки национальной сборной по футболу посетили тяжело раненых воинов в Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова. Об этом на своей странице в Facebook рассказал президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН.
"Накануне исторического матча со сборной Нигерии вместе с футболистами и тренерами национальной сборной Украины.
Медики главного прифронтового госпиталя под руководством выдающегося Сергея Рыженко спасли и продолжают спасать жизни тысячам наших бойцов, начиная с 2014 года.
В апреле 2018 года, когда мы посетили больницу во время трофи-тура кубков Лиги чемпионов УЕФА, пообещал Сергею Анатольевичу и его коллективу, обязательно привезем в Днепр национальную сборную и познакомим их с главным тренером Андреем Шевченко. Сегодня это обещание было соблюдено", - написал он.
По его словам, сотрудники госпиталя - это настоящие "ангелы-хранители наших воинов".
"... для нас большая честь вручить им билеты и пригласить на завтрашний матч сборной! Многим их пациентам с фронта сейчас трудно не то, что двигаться, а даже говорить. Но в голосах воинов звучат жесткие непокорность и уверенность в победе! Дополнительных сил сегодня им придало общение с любимыми футболистами и полученные памятные сувениры и подарки.
Поправляйтесь скорее и обязательно приходите на матчи сборной! Спасибо Вам, Герои!!! Крепкого здоровья и мира! Слава Вам! Слава Украине!!!" - резюмировал Павелко.
Как писал УНН, сборная Украины одержала разгромную победу над Литвой - счет 3:0.