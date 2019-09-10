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Українські збірні стали чемпіонами Європи з шашок-100

Українські збірні стали чемпіонами Європи з шашок-100

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. З 2 по 8 вересня в італійському місті Кьянчано-Терме відбувся командний Чемпіонат Європи з шашок-100, де участь взяли жіночі та чоловічі національні команди України. Про це інформує УНН з посиланням на ММСУ.

У складі жіночої команди виступали Вікторія Мотрічко (Одеса) та Ольга Балтажи (Івано-Франківськ). Українки стали чемпіонками Європи з швидкої гри та вибороли “срібло” в класичній програмі.

Чоловіки феєрично виступили в останній день змагань, коли достроково за тур до кінця забезпечили собі звання чемпіонів Європи з блискавичної гри. До складу команди увійшли Артем Іванов (Дніпро), Ігор Кірзнер (Запоріжжя) та Василь Пікіняр (Вінниця).

Нагадаємо, що в Ізмірі на ЧЄ з шашок (блискавичної та класичної гри) українець у фіналі обіграв росіянина.

Українські Національні Новини

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