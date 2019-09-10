Українські збірні стали чемпіонами Європи з шашок-100
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. З 2 по 8 вересня в італійському місті Кьянчано-Терме відбувся командний Чемпіонат Європи з шашок-100, де участь взяли жіночі та чоловічі національні команди України. Про це інформує УНН з посиланням на ММСУ.
У складі жіночої команди виступали Вікторія Мотрічко (Одеса) та Ольга Балтажи (Івано-Франківськ). Українки стали чемпіонками Європи з швидкої гри та вибороли “срібло” в класичній програмі.
Чоловіки феєрично виступили в останній день змагань, коли достроково за тур до кінця забезпечили собі звання чемпіонів Європи з блискавичної гри. До складу команди увійшли Артем Іванов (Дніпро), Ігор Кірзнер (Запоріжжя) та Василь Пікіняр (Вінниця).
Нагадаємо, що в Ізмірі на ЧЄ з шашок (блискавичної та класичної гри) українець у фіналі обіграв росіянина.