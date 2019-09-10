Украинские сборные стали чемпионами Европы по шашкам-100
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Со 2 по 8 сентября в итальянском городе Кьянчано Терме состоялся командный Чемпионат Европы по шашкам-100, где участие приняли женские и мужские национальные команды Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
В составе женской команды выступали Виктория Мотричко (Одесса) и Ольга Балтажы (Ивано-Франковск). Украинки стали чемпионками Европы по быстрой игре и завоевали “серебро” в классической программе.
Мужчины феерично выступили в последний день соревнований, когда досрочно за тур до конца обеспечили себе звание чемпионов Европы по молниеносной игре. В состав команды вошли Артем Иванов (Днепр), Игорь Кирзнер (Запорожье) и Василий Пикиняр (Винница).
Напомним, что в Измире на ЧЕ по шашкам (молниеносной и классической игры) украинец в финале обыграл россиянина.