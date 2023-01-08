Українські захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Сьогодні у другій половині дня військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування “Центр” знищили ще одне вороже повітряне судно. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Повітряного командування “Центр”.
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"За підтвердженими даними здобиччю українських захисників став російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52. Які колядники такі і подарунки!", - йдеться в повідомленні.
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