Прикордонники на Харківщині знищили російський дрон
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Прикордонники в Харківській області знищили російський ворожий дрон, пише УНН з посиланням на Держприкордонслужби.
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“Квадрокоптер росіян відстежили прикордонники над своїми позиціями. Ворожий дрон коригував роботу танка, який обстрілював їх підрозділ. Охоронці кордону збили ворожу «пташку» зі стрілецької зброї”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
Минулої доби за кілька годин підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищили три ворожі цілі в небі України.