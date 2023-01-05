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Прикордонники на Харківщині знищили російський дрон

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Прикордонники в Харківській області знищили російський ворожий дрон, пише УНН з посиланням на Держприкордонслужби.

Прикордонники на Харківщині знищили російський дрон

Цитата

“Квадрокоптер росіян відстежили прикордонники над своїми позиціями. Ворожий дрон коригував роботу танка, який обстрілював їх підрозділ. Охоронці кордону збили ворожу «пташку» зі стрілецької зброї”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Минулої доби за кілька годин підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищили три ворожі цілі в небі України.

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