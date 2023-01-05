Пограничники на Харьковщине уничтожили российский дрон
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Пограничники в Харьковской области уничтожили российский вражеский дрон, пишет УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
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“Квадрокоптер россиян отследили пограничники над своими позициями. Вражеский дрон корректировал работу танка, который обстреливал их подразделение. Охранники границы сбили вражескую «птичку» из стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.
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За прошедшие сутки за несколько часов подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили три вражеские цели в небе Украины.