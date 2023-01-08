Украинские защитники сбили вражеский вертолет Ка-52
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Сегодня во второй половине дня военнослужащие зенитного ракетного полка воздушного командования “Центр” уничтожили еще одно вражеское воздушное судно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Воздушного командования “Центр”.
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"По подтвержденным данным добычей украинских защитников стал российский ударно-разведывательный вертолет Ка-52. Какие колядники такие и подарки!", - говорится в сообщении.
Напомним
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