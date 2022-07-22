Українські захисники ліквідували ворожий протитанковий розрахунок
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Вчора, 22 липня, 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського ліквідувала ворожий протитанковий розрахунок, передає УНН.
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"Виговці влучним пострілом зі "Стугни" ліквідували ворожий протитанковий розрахунок. Для знищення окупантів використовувалась протипіхотна осколкова керована ракета", - йдеться в повідомленні.
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За останні тижні Україна знищила понад 100 важливих цілей армії рф.