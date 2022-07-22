Украинские защитники ликвидировали вражеский противотанковый расчет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Вчера, 22 июля, 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского ликвидировала вражеский противотанковый расчет, передает УНН.
Цитата
"Выговцы точным выстрелом из "Стугны" ликвидировали вражеский противотанковый расчет. Для уничтожения оккупантов использовалась противопехотная осколочная управляемая ракета", - говорится в сообщении.
Напомним
За последние недели Украина уничтожила более 100 важных целей армии рф.