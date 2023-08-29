Українські захисники досить успішно відпрацьовують по Кінбурнській косі - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Українські захисники продовжують успішно відпрацьовувати по позиціях окупантів на Кінбурнській косі у Миколаївській області, повідомив в ефірі телемарафону очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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"Обстріли (Миколаївщини - ред.) йдуть, тому що окупанти показують свою присутність і намагаються перешкодити виходу в Чорне море з миколаївських портів. Наші збройні сили досить успішно відпрацьовують по Кінбурнській косі. Тому робота йде. росіяни намагаються показати, що вони можуть стріляти, але на зараз вони це роблять виключно по цивільним об'єктам Очаківської громади", - сказав Кім.
Нагадаємо
російські окупанти 28 серпня завдали удару реактивною системою залпового вогню "Град" по Очакову на Миколаївщині, пошкоджено житловий будинок.