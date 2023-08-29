Украинские защитники достаточно успешно отрабатывают по Кинбурнской косе - Ким

Цитата

"Обстрелы (Николаевской области - ред.) идут, потому что оккупанты показывают свое присутствие и пытаются помешать выходу в Черное море из николаевских портов. Наши Вооруженные силы достаточно успешно отрабатывают по Кинбурнской косе. Поэтому работа идет. россияне пытаются показать, что они могут стрелять, но на сейчас они это делают исключительно по гражданским объектам Очаковской громады", - сказал Ким.

Напомним

российские оккупанты 28 августа нанесли удар реактивной системой залпового огня "Град" по Очакову в Николаевской области, поврежден жилой дом.