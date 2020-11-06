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Українські юніори вибороли десять медалей на старті ЧС із самбо

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. У сербському місті Новий Сад змаганнями серед юніорів стартував чемпіонат світу із самбо, передає УНН з посиланням на сайт Мінмолодьспорта України.

Українці вибороли 10 нагород, із них дві "золоті" - в Алли Бегеби і Михайла Свідрака, чотири "срібні" - у Валерії Бірюченко, Маргарити Птушки, Максима Казначєєва і Юрія Яремчука, чотири бронзові - у Мирослави Савченко, Ірини Логойди, Романа Труша і Сергія Молодика.

Зауважимо, що у змаганнях беруть участь спортсмени з 35 країн світу.

Як писав УНН, у Хорватії українці виграли кілька нагород на старті ЧЄ з дзюдо серед юніорів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

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