Українські юніори вибороли десять медалей на старті ЧС із самбо
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У сербському місті Новий Сад змаганнями серед юніорів стартував чемпіонат світу із самбо, передає УНН з посиланням на сайт Мінмолодьспорта України.
Українці вибороли 10 нагород, із них дві "золоті" - в Алли Бегеби і Михайла Свідрака, чотири "срібні" - у Валерії Бірюченко, Маргарити Птушки, Максима Казначєєва і Юрія Яремчука, чотири бронзові - у Мирослави Савченко, Ірини Логойди, Романа Труша і Сергія Молодика.
Зауважимо, що у змаганнях беруть участь спортсмени з 35 країн світу.
Як писав УНН, у Хорватії українці виграли кілька нагород на старті ЧЄ з дзюдо серед юніорів.