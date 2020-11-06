Украинские юниоры завоевали десять медалей на старте ЧМ по самбо

Украинцы завоевали 10 наград, из них две "золотые" - у Аллы Бегебы и Михаила Свидрака, четыре "серебряных" - у Валерии Бирюченко, Маргариты Птушко, Максима Казначеева и Юрия Яремчука, четыре бронзовые - в Мирославы Савченко, Ирины Логойды, Романа Труша и Сергея Молодыка.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие спортсмены из 35 стран мира.

Как писал УНН, в Хорватии украинцы выиграли несколько наград на старте ЧЕ по дзюдо среди юниоров.