Українці вибороли перші медалі на ЧЄ з дзюдо серед юніорів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Перші нагороди вибороли українські дзюдоїсти на чемпіонаті Європи серед юніорів, який стартував у Поречі (Хорватія), передає УНН з посиланням на НОК України.
Дзюдоїст Олег Вередиба (вагова категорія до 60 кг) приніс Україні першу медаль (“срібло”) юніорського чемпіонату Європи.
Українець Артем Бубир також став срібним призером чемпіонату Європи у вазі до 81 кг.
Отже, після двох змагальних днів у Поречі у “жовто-блакитної” команди два “срібла”.
Примітно, що 19-річний дніпрянин Вередиба є бронзовим призером Європейського юнацького олімпійського фестивалю-2017 та Юнацьких Олімпійських ігор-2018.