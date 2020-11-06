Українці вибороли перші медалі на ЧЄ з дзюдо серед юніорів

Дзюдоїст Олег Вередиба (вагова категорія до 60 кг) приніс Україні першу медаль (“срібло”) юніорського чемпіонату Європи.

Українець Артем Бубир також став срібним призером чемпіонату Європи у вазі до 81 кг.

Отже, після двох змагальних днів у Поречі у “жовто-блакитної” команди два “срібла”.

Примітно, що 19-річний дніпрянин Вередиба є бронзовим призером Європейського юнацького олімпійського фестивалю-2017 та Юнацьких Олімпійських ігор-2018.