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Украинцы завоевали первые медали на ЧЕ по дзюдо среди юниоров

Украинцы завоевали первые медали на ЧЕ по дзюдо среди юниоров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Первые награды завоевали украинские дзюдоисты на чемпионате Европы среди юниоров, который стартовал в Порече (Хорватия), передает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Дзюдоист Олег Вередиба (весовая категория до 60 кг) принес Украине первую медаль (“серебро”) юниорского чемпионата Европы.

Украинец Артем Бубырь также стал серебряным призером чемпионата Европы в весе до 81 кг.

Итак, после двух соревновательных дней в Порече у “желто-голубой” команды два “серебра”.

Примечательно, что 19-летний днепрянин Вередиба является бронзовым призером Европейского юношеского олимпийского фестиваля-2017 и Юношеских Олимпийских игр-2018.

Украинские Национальные Новости

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