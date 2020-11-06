Украинцы завоевали первые медали на ЧЕ по дзюдо среди юниоров

Дзюдоист Олег Вередиба (весовая категория до 60 кг) принес Украине первую медаль (“серебро”) юниорского чемпионата Европы.

Украинец Артем Бубырь также стал серебряным призером чемпионата Европы в весе до 81 кг.

Итак, после двух соревновательных дней в Порече у “желто-голубой” команды два “серебра”.

Примечательно, что 19-летний днепрянин Вередиба является бронзовым призером Европейского юношеского олимпийского фестиваля-2017 и Юношеских Олимпийских игр-2018.