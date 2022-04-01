Українські військові звільнили Бучу - мер

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“Дорогі друзі, шановна Бучанська громада. 31 березня увійде в історію нашого населеного пункту, всієї територіальної громади, як день звільнення від російських орків, від російських окупантів, нашими Збройними силами України наших населених пунктів. Сьогодні констатую, що цей день є радісний, і велика перемога наших Збройних сил на Київщині”, - сказав Федорук у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці міськради у Facebook.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, воїни Збройних Сил України відновили контроль над частиною населених пунктів на Київщині та Чернігівщині.

Так, після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взято під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка.