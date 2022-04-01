Украинские военные освободили Бучу - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В четверг, 31 марта, город Буча Киевской области был освобожден от рашистских оккупантов. Об этом сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук в своем Facebook, пишет УНН.
Цитата
“Дорогие друзья, уважаемая Бучанская громада. 31 марта войдет в историю нашего населенного пункта, всей территориальной громады, как день освобождения от российских орков, от российских оккупантов, нашими Вооруженными силами Украины наших населенных пунктов. Сегодня констатирую, что этот день радостный, и большая победа наших Вооруженных сил на Киевщине”, - сказал Федорук в видеообращении, обнародованном на странице горсовета в Facebook.
Напомним
Как сообщал УНН, воины Вооруженных Сил Украины восстановили контроль над частью населенных пунктов на Киевщине и Черниговщине.
Так, после отхода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяли под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Нова Басань, Макеевка, Погреба, Бажанивка, Владимировка, Шняковка, Сальные, Софиевка, Гавриловка.