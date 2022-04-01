Украинские военные освободили Бучу - мэр

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“Дорогие друзья, уважаемая Бучанская громада. 31 марта войдет в историю нашего населенного пункта, всей территориальной громады, как день освобождения от российских орков, от российских оккупантов, нашими Вооруженными силами Украины наших населенных пунктов. Сегодня констатирую, что этот день радостный, и большая победа наших Вооруженных сил на Киевщине”, - сказал Федорук в видеообращении, обнародованном на странице горсовета в Facebook.

Напомним

Как сообщал УНН, воины Вооруженных Сил Украины восстановили контроль над частью населенных пунктов на Киевщине и Черниговщине.

Так, после отхода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяли под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Нова Басань, Макеевка, Погреба, Бажанивка, Владимировка, Шняковка, Сальные, Софиевка, Гавриловка.