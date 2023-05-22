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Українські військові знищили російський ударний гелікоптер Мі-24

Українські військові знищили російський ударний гелікоптер Мі-24

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Силами та засобами 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила сьогодні було знищено російський ударний вертоліт Мі-24. Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні силами та засобами Королівської бригади, був ліквідований ворожий ударний вертоліт Мі-24", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 203 880 осіб і сотень одиниць військової техніки: 3785 танків, 309 літаків і до цього збиття - 294 гелікоптерів.

22 травня Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення на Херсонщині російського Су-35.

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