Українські військові знищили російський ударний гелікоптер Мі-24
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Силами та засобами 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила сьогодні було знищено російський ударний вертоліт Мі-24. Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook, пише УНН.
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"Сьогодні силами та засобами Королівської бригади, був ліквідований ворожий ударний вертоліт Мі-24", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 203 880 осіб і сотень одиниць військової техніки: 3785 танків, 309 літаків і до цього збиття - 294 гелікоптерів.
22 травня Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення на Херсонщині російського Су-35.