Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ми-24

Цитата

"Сегодня силами и средствами Королевской бригады, был ликвидирован вражеский ударный вертолет Ми-24", - говорится в сообщении.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 203 880 человек и сотен единиц военной техники: 3785 танков, 309 самолетов и до этого сбития - 294 вертолетов.

22 мая Воздушные силы ВСУ подтвердили уничтожение в Херсонской области российского Су-35.