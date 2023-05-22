Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ми-24
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Силами и средствами 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила сегодня был уничтожен российский ударный вертолет Ми-24. Об этом сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook, пишет УНН.
Цитата
"Сегодня силами и средствами Королевской бригады, был ликвидирован вражеский ударный вертолет Ми-24", - говорится в сообщении.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 203 880 человек и сотен единиц военной техники: 3785 танков, 309 самолетов и до этого сбития - 294 вертолетов.
22 мая Воздушные силы ВСУ подтвердили уничтожение в Херсонской области российского Су-35.