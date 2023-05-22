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13 марта, 19:26 • 47994 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104637 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107638 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107805 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101748 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95420 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110342 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131391 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171228 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202354 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ми-24

Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ми-24

Киев • УНН

 • 685564 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Силами и средствами 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила сегодня был уничтожен российский ударный вертолет Ми-24. Об этом сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня силами и средствами Королевской бригады, был ликвидирован вражеский ударный вертолет Ми-24", - говорится в сообщении.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 203 880 человек и сотен единиц военной техники: 3785 танков, 309 самолетов и до этого сбития - 294 вертолетов.

22 мая Воздушные силы ВСУ подтвердили уничтожение в Херсонской области российского Су-35.

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