Українські військові змусили окупантів втекти з Іванівки

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"За результатами дій українських воїнів противник залишив населений пункт Іванівка", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку окупанти продовжують систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії. Ведуть повітряну розвідку БпЛА.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35 870 осіб, 1582 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.