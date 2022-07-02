Українські військові змусили окупантів втекти з Іванівки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У результаті дій ЗСУ противник залишив населений пункт Іванівка. Про це йдеться у повідомленні Генштабу, передає УНН.
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"За результатами дій українських воїнів противник залишив населений пункт Іванівка", - йдеться у повідомленні.
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За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку окупанти продовжують систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії. Ведуть повітряну розвідку БпЛА.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35 870 осіб, 1582 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.