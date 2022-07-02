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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 32901 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 78815 перегляди

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Українські військові змусили окупантів втекти з Іванівки

Українські військові змусили окупантів втекти з Іванівки

Київ • УНН

 • 202779 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. У результаті дій ЗСУ противник залишив населений пункт Іванівка. Про це йдеться у повідомленні Генштабу, передає УНН.

Цитата

"За результатами дій українських воїнів противник залишив населений пункт Іванівка", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку окупанти продовжують систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії. Ведуть повітряну розвідку БпЛА.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35 870 осіб, 1582 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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