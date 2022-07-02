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13:44 • 15875 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 20421 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 32751 просмотра

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12:52 • 8265 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские военные заставили оккупантов бежать из Ивановки

Киев • УНН

 • 202779 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В результате действий ВСУ противник покинул населенный пункт Ивановки. Об этом говорится в сообщении Генштаба, передает УНН.

Цитата

"По результатам действий украинских воинов противник покинул населенный пункт Ивановка", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным Генштаба, на Южнобужском направлении оккупанты продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии. Ведут воздушную разведку БПЛА.

Напомним

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 35 870 человек, 1582 танков и сотен единиц другой военной техники.

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