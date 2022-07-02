Украинские военные заставили оккупантов бежать из Ивановки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В результате действий ВСУ противник покинул населенный пункт Ивановки. Об этом говорится в сообщении Генштаба, передает УНН.
Цитата
"По результатам действий украинских воинов противник покинул населенный пункт Ивановка", - говорится в сообщении.
Добавим
По данным Генштаба, на Южнобужском направлении оккупанты продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии. Ведут воздушную разведку БПЛА.
Напомним
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 35 870 человек, 1582 танков и сотен единиц другой военной техники.