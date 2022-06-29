Українські військові з гаубиць M777 знищили батарею російських “Акацій”: показали відео

Деталі

Як повідомляється, на одному з напрямків ведення бойових дій, підрозділами 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ та Сухопутних військ ЗС України з використанням 155-мм гаубиць M777 знищено ворожу батарею самохідних гаубиць 2С3 “Акація”.

"Полювання продовжується! Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!" - наголосили десантники.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35 450 осіб.