Українські військові з гаубиць M777 знищили батарею російських “Акацій”: показали відео
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Артилеристи 81-ї бригади ДШВ та Сухопутних військ ЗС України нанесли нищівне ураження та знищили батарею 2С3 “Акація” російських окупантів, повідомили у Десантно-штурмових військах Збройних Сил України, оприлюднивши відео, пише УНН.
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Як повідомляється, на одному з напрямків ведення бойових дій, підрозділами 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ та Сухопутних військ ЗС України з використанням 155-мм гаубиць M777 знищено ворожу батарею самохідних гаубиць 2С3 “Акація”.
"Полювання продовжується! Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!" - наголосили десантники.
Доповнення
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35 450 осіб.