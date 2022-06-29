Украинские военные из гаубиц M777 уничтожили батарею российских "Акаций": показали видео
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Артиллеристы 81-й бригады ДШВ и Сухопутных войск ВС Украины нанесли сокрушительное поражение и уничтожили батарею 2С3 “Акация” российских оккупантов, сообщили в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины, обнародовав видео, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, на одном из направлений ведения боевых действий, подразделениями 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ и Сухопутных войск ВС Украины с использованием 155-мм гаубиц M777 уничтожена вражеская батарея самоходных гаубиц 2С3 ”Акация”.
"Охота продолжается! Смерть российским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!" – подчеркнули десантники.
Дополнение
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 35 450 человек.