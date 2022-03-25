Українські військові, які обороняють Київ, продовжують відбивати наступу окупантів – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Українські військові, які обороняють Київ, продовжують відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримують визначені рубежі. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"Сили оборони, що беруть участь в здійсненні заходів оборони міста Києва продовжують відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримують визначені рубежі", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич повідомляв, що захоплення Києва є серед стратегічних цілей росії, проте в найближчі тижні цього не станеться через недостатню кількість сил у ворога.
Додамо
Генштаб ЗСУ раніше повідомляв, що російським окупантам не вдалося оточити Київ, вони намагаються наростити угруповання та блокувати Чернігів.