Для захоплення Києва окупантам потрібно в 3-5 разів більше сил, ніж вони мають зараз – ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Захоплення Києва є серед стратегічних цілей росії, проте в найближчі тижні цього не станеться через недостатню кількість сил у ворога. Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич під час брифінгу в Медіа Центр Україна, передає УНН.
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"Така ймовірність в планах їх існує, але найближчими тижнями це не збудеться. Нема сил. Він (ворог - ред.) зараз, здійснює переміщення, накопичення, підтягує логістику. Намагається ввести свіжі сили. Тому, як в стратегічних цілях – захопити столицю в нього в планах це є. Але на сьогодні сил і засобів недостатньо", - розповів Грузевич.
Деталі
За його словами, стійка оборона Києва, бойовий порядок та активні дії українських військових роблять захоплення столиці майже неможливим.
"Ми свідомі люди, щоб захопити столицю – треба в три або і в п’ять разів (більше - ред.) сил мати навколо Києва, які він зараз має. У нього зараз сил не має. Найближчим часом це не можливо", - сказав Грузевич.
Доповнення
Генштаб ЗСУ раніше повідомляв, що російським окупантам не вдалося оточити Київ, вони намагаються наростити угруповання та блокувати Чернігів.
Також Генштаб заявляв, що на Поліському напрямку окупанти намагаються закріпитись на захоплених рубежах, очікують посилення угруповання за рахунок прибуття резервів, проводять підготовку до наступу на Київ.