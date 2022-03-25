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Для захвата Киева оккупантам нужно в 3-5 раз больше сил, чем они имеют сейчас - ВСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Захват Киева есть среди стратегических целей России, однако в ближайшие недели этого не произойдет из-за недостаточного количества сил у врага. Об этом сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич во время брифинга в медиа Центр Украины, передает УНН.

Для захвата Киева оккупантам нужно в 3-5 раз больше сил, чем они имеют сейчас - ВСУ

Цитата

"Такая вероятность в планах их существует, но в ближайшие недели это не сбудется. Нет сил. Он (враг - ред.) сейчас, осуществляет перемещение, накопление, подтягивает логистику. Пытается ввести свежие силы. Поэтому, как в стратегических целях - захватить столицу у него в планах это есть. Но на сегодня сил и средств недостаточно", - рассказал Грузевич.

Детали

По его словам, устойчивая оборона Киева, боевой порядок и активные действия украинских военных делают захват столицы почти невозможным.

"Мы сознательные люди, чтобы захватить столицу - надо в три или и в пять раз (больше - ред.) сил иметь вокруг Киева, которые он сейчас имеет. У него сейчас сил нет. В ближайшее время это не возможно", - сказал Грузевич.

Дополнение

Генштаб ВСУ ранее сообщал, что российским оккупантам не удалось окружить Киев, они пытаются нарастить группировку и блокировать Чернигов.

Также Генштаб заявлял, что на Полесском направлении оккупанты стараются закрепиться на захваченных рубежах, ожидают усиление группировки за счет прибытия резервов, проводят подготовку к наступлению на Киев.

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