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Генштаб ЗСУ: окупантам не вдалося оточити Київ, намагаються блокувати Чернігів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Російським окупантам не вдалося оточити Київ, вони намагаються наростити угруповання та блокувати Чернігів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб ЗСУ: окупантам не вдалося оточити Київ, намагаються блокувати Чернігів

Деталі

Триває 30 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворогу не вдалося досягти основних цілей широкомасштабної війни – блокади Києва і виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Частково противник досяг успіху зі створення сухопутного коридору між тимчасово окупованими АР Крим та частиною Донецької області.

Тривають заходи поповнення втрат окупаційних військ шляхом формування та відправлення до білорусі зведених підрозділів зі складу 37-ї омсбр (Кяхта), 5-ї отбр (Улан-Уде) 36-ї армії, 38-ї омсбр (Єкатеринославка) 35-ї армії, 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) тихоокеанського флоту збройних сил російської федерації.

Ситуація на передовій

На Волинському напрямку окупанти активних дій не проводили. Ймовірність залучення збройних сил білорусі до агресії проти України залишається високою.

На Поліссі противник наступальних дій не проводив, він зосереджує зусилля на обстрілах позицій ЗС України в районах населених пунктів Нова Буда, Наливайківка, Озерщина. Ворог переміщує підрозділи, логістичне забезпечення, намагається закріпитися на захоплених рубежах. В районі Чорнобиля розгорнуто тиловий район (польовий табір) угруповання військ Східного військового округу.

На Сіверському напрямку окупаційні війська продовжують утримувати раніше захоплені рубежі, намагаються наростити угруповання та блокувати Чернігів. Не припиняють обстріли інфраструктури міста. Триває повітряна розвідка із застосуванням безпілотних літальних апаратів. З метою зниження спротиву з боку цивільного населення противники поширюють пропагандистські листівки.

Просування у напрямку Броварів успіху не дало, окупанти одразу були зупинені, перейшли до оборони та намагаються закріпитися на зайнятих позиціях.

На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати позиції на підступах до Сум та Харкова, відновлює втрати у техніці та живій силі. Не припиняє застосовувати авіацію та артилерію для знищення житлових кварталів міст.

В районі міста Ізюм противник здійснив спробу прориву оборони наших військ з півдня, в районі Кам’янки, зупинений в районі Тихоцького. Триває знищення ворога, що вклинився.

На Донецькому напрямку противник продовжує відновлення втрат, перегрупування підрозділів з одночасним застосуванням вогню артилерії та авіації по інфраструктурі мирних міст. Не відмовляється від задуму виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Таврійському напрямку на тимчасово зайнятих територіях продовжують готуватися до встановлення окупаційної влади, зокрема силами підрозділів росгвардії. Проведено заходи з ізоляції залізничної станції Херсон.

Противник нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Зафіксовано прохід Керченською протокою у північному напрямку малого тральщика “Валентин Пикуль”, ракетного катера “Набережные Челны” та двох десантних катерів.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів за місяць війни перевищили 16 тисяч осіб.

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