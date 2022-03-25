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Генштаб ВСУ: оккупантам не удалось окружить Киев, пытаются блокировать Чернигов

Киев • УНН

 • 171226 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Российским оккупантам не удалось окружить Киев, они пытаются нарастить группировку и блокировать Чернигов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб ВСУ: оккупантам не удалось окружить Киев, пытаются блокировать Чернигов

Детали

Длятся 30 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Врагу не удалось достичь основных целей широкомасштабной войны - блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Частично противник достиг успеха по созданию сухопутного коридора между временно оккупированными АР Крым и части Донецкой области.

Продолжается пополнение потерь оккупационных войск путем формирования и отправления в беларусь сводных подразделений из состава 37-й омсбр (Кяхта), 5-й отбр (Улан-Удэ) 36-й армии, 38-й омсбр (Єкатеринославка) 35-й армии, 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) тихоокеанского флота вооруженных сил российской федерации.

Ситуация на передовой

На Волынском направлении оккупанты активных действий не проводили. Вероятность привлечения вооруженных сил беларуси к агрессии против Украины остается высокой.

На Полесье противник наступательных действий не проводил, он сосредотачивает усилия на обстрелах позиций ВС Украины в районах населенных пунктов Новая Буда, Наливайковка, Озерщина. Враг перемещает подразделения, логистическое обеспечение, пытается закрепиться на захваченных рубежах. В районе Чернобыля развернут тыловой район (полевой лагерь) группировки войск Восточного военного округа.

На Северском направлении оккупационные войска продолжают удерживать ранее захваченные рубежи, пытаются нарастить группировку и блокировать Чернигов. Не прекращают обстрелы инфраструктуры города. Продолжается воздушная разведка с применением беспилотных летательных аппаратов. С целью снижения сопротивления со стороны гражданского населения противники распространяют пропагандистские листовки.

Продвижение в направлении Броваров успеха не дало, оккупанты сразу были остановлены, перешли к обороне и пытаются закрепиться на занятых позициях.

На Слобожанском направлении враг пытается удержать позиции на подступах к Сумам и Харькова, восстанавливает потери в технике и живой силе. Не прекращает применять авиацию и артиллерию для уничтожения жилых кварталов городов.

В районе города Изюм противник предпринял попытку прорыва обороны наших войск с юга, в районе Каменки, остановлен в районе Тихоцкого. Продолжается уничтожение вклинившегося врага.

На Донецком направлении противник продолжает восстановление потерь, перегруппировку подразделений с одновременным применением огня артиллерии и авиации по инфраструктуре мирных городов. Не отказывается от замысла выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Таврийском направлении на временно занятых территориях продолжают готовиться к установлению оккупационной власти, в частности силами подразделений Росгвардии. Проведены меры по изоляции железнодорожной станции Херсон.

Противник наращивает корабельный состав флота в акватории Азовского моря. Зафиксирован проход Керченским проливом в северном направлении малого тральщика “Валентин Пикуль”, ракетного катера “Набережные Челны” и двух десантных катеров.

Напомним

Потери российских оккупантов за месяц войны превысили 16 тысяч человек.

Украинские Национальные Новости

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