Генштаб ВСУ: оккупантам не удалось окружить Киев, пытаются блокировать Чернигов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Российским оккупантам не удалось окружить Киев, они пытаются нарастить группировку и блокировать Чернигов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Длятся 30 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
Врагу не удалось достичь основных целей широкомасштабной войны - блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Частично противник достиг успеха по созданию сухопутного коридора между временно оккупированными АР Крым и части Донецкой области.
Продолжается пополнение потерь оккупационных войск путем формирования и отправления в беларусь сводных подразделений из состава 37-й омсбр (Кяхта), 5-й отбр (Улан-Удэ) 36-й армии, 38-й омсбр (Єкатеринославка) 35-й армии, 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) тихоокеанского флота вооруженных сил российской федерации.
Ситуация на передовой
На Волынском направлении оккупанты активных действий не проводили. Вероятность привлечения вооруженных сил беларуси к агрессии против Украины остается высокой.
На Полесье противник наступательных действий не проводил, он сосредотачивает усилия на обстрелах позиций ВС Украины в районах населенных пунктов Новая Буда, Наливайковка, Озерщина. Враг перемещает подразделения, логистическое обеспечение, пытается закрепиться на захваченных рубежах. В районе Чернобыля развернут тыловой район (полевой лагерь) группировки войск Восточного военного округа.
На Северском направлении оккупационные войска продолжают удерживать ранее захваченные рубежи, пытаются нарастить группировку и блокировать Чернигов. Не прекращают обстрелы инфраструктуры города. Продолжается воздушная разведка с применением беспилотных летательных аппаратов. С целью снижения сопротивления со стороны гражданского населения противники распространяют пропагандистские листовки.
Продвижение в направлении Броваров успеха не дало, оккупанты сразу были остановлены, перешли к обороне и пытаются закрепиться на занятых позициях.
На Слобожанском направлении враг пытается удержать позиции на подступах к Сумам и Харькова, восстанавливает потери в технике и живой силе. Не прекращает применять авиацию и артиллерию для уничтожения жилых кварталов городов.
В районе города Изюм противник предпринял попытку прорыва обороны наших войск с юга, в районе Каменки, остановлен в районе Тихоцкого. Продолжается уничтожение вклинившегося врага.
На Донецком направлении противник продолжает восстановление потерь, перегруппировку подразделений с одновременным применением огня артиллерии и авиации по инфраструктуре мирных городов. Не отказывается от замысла выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.
На Таврийском направлении на временно занятых территориях продолжают готовиться к установлению оккупационной власти, в частности силами подразделений Росгвардии. Проведены меры по изоляции железнодорожной станции Херсон.
Противник наращивает корабельный состав флота в акватории Азовского моря. Зафиксирован проход Керченским проливом в северном направлении малого тральщика “Валентин Пикуль”, ракетного катера “Набережные Челны” и двух десантных катеров.
Напомним
Потери российских оккупантов за месяц войны превысили 16 тысяч человек.