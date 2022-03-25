Украинские военные, обороняющие Киев, продолжают отбивать наступление оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Украинские военные, обороняющие Киев, продолжают отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и удерживают определенные рубежи. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Силы обороны, которые принимают участие в осуществлении мер обороны города Киева продолжают отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и удерживают определенные рубежи", - говорится в сообщении.
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Заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич сообщал, что захват Киева есть среди стратегических целей россии, однако в ближайшие недели этого не случится из-за недостаточного количества сил у врага.
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Генштаб ВСУ ранее сообщал, что российским оккупантам не удалось окружить Киев, они пытаются нарастить группировку и блокировать Чернигов.