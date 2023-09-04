Українські війська мали успіх у напрямку Новоданилівка та Новопрокопівка - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Мали успіх у напрямку Новоданилівка та Новопрокопівка, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог на півдні несе значні втрати. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише УНН.
Цитата
«В ході ведення наступальних дій сили оборони України мали успіх у напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка. Закріплюються на досягнутих рубежах», - написала Маляр у Telegram.
Деталі
За словами заступниці міністра оборони, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні. Продовжує обстріли позицій українських підрозділів та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. При цьому противник, як повідомляється, активно застосовував баражуючі боєприпаси “Ланцет”.
Зі слів Маляр, ворог на півдні несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.
Доповнення
Українські війська минулого тижня звільнили від окупантів 3 кв. км на Бахмутському напрямку. Ворог безуспішно намагався відновити свої позиції у районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озарянівки Донецької області. Сили оборони мали певні успіхи в районі Кліщіївки.