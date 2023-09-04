Украинские войска имели успех в направлении Новоданиловка и Новопрокоповка - Минобороны

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имели успех в направлении Новоданиловка и Новопрокоповка, закрепляются на достигнутых рубежах. Враг на юге несет значительные потери. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет УНН.

Цитата

«В ходе ведения наступательных действий силы обороны Украины имели успех в направлении Новоданиловка, Новопрокоповка. Закрепляются на достигнутых рубежах», - написала Маляр в Telegram.

Детали

По словам заместителя министра обороны, на Запорожском и Херсонском направлениях противник в обороне. Продолжает обстрелы позиций украинских подразделений и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. При этом противник, как сообщается, активно применял барражирующие боеприпасы “Ланцет”.

По словам Маляр, враг на юге несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.

Дополнение

Украинские войска на прошлой неделе освободили от оккупантов 3 кв. км на Бахмутском направлении. Враг безуспешно пытался восстановить свои позиции в районах Клищеевки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области. Силы обороны имели определенные успехи в районе Клищеевки.

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