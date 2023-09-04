Украинские войска имели успех в направлении Новоданиловка и Новопрокоповка - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имели успех в направлении Новоданиловка и Новопрокоповка, закрепляются на достигнутых рубежах. Враг на юге несет значительные потери. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет УНН.
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«В ходе ведения наступательных действий силы обороны Украины имели успех в направлении Новоданиловка, Новопрокоповка. Закрепляются на достигнутых рубежах», - написала Маляр в Telegram.
Детали
По словам заместителя министра обороны, на Запорожском и Херсонском направлениях противник в обороне. Продолжает обстрелы позиций украинских подразделений и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. При этом противник, как сообщается, активно применял барражирующие боеприпасы “Ланцет”.
По словам Маляр, враг на юге несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.
Дополнение
Украинские войска на прошлой неделе освободили от оккупантов 3 кв. км на Бахмутском направлении. Враг безуспешно пытался восстановить свои позиции в районах Клищеевки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области. Силы обороны имели определенные успехи в районе Клищеевки.