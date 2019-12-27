Українські вчені зможуть отримати гранти на свої проекти від Нацфонду досліджень

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Навесні 2020 року Національний фонд досліджень (НФД) зможе оголосити перші конкурси для вчених та надати їм гранти під кращі проекти. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.