Українські вчені зможуть отримати гранти на свої проекти від Нацфонду досліджень
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Навесні 2020 року Національний фонд досліджень (НФД) зможе оголосити перші конкурси для вчених та надати їм гранти під кращі проекти. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Національний фонд досліджень (НФД) зможе оголосити перші конкурси для вчених та надати їм гранти під кращі проекти", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що постанову, яка визначає процедури й умови конкурсного відбору та фінансування, ухвалив Уряд під час засідання сьогодні.
Міністр освіти і науки Ганна Новосад стверджує, що Нацфонд досліджень – це абсолютно нова структура для підтримки українських вчених, створена за аналогом з провідними науковими фондами світу, адже НФД надаватиме гранти дослідникам незалежно від відомчої належності установ, де вони працюють.
"Сам Фонд був створений торік, однак треба було ще визначити певні процедури та прийняти низку документів для його повноцінного старту. Сьогодні Кабмін ухвалив останній документ урядового рівня, що потрібен для запуску НФД. Тепер Фонд зможе почати внутрішні процедури для оголошення перших конкурсів наукових проектів", – пояснила Новосад.
Вона також зазначила, що перші конкурси та надання грантів мають відбутися уже весною наступного року. Для цього в бюджеті 2020-го збільшено фінансування НФД майже вдвічі – до 526 млн гривень.
Фонд надаватиме індивідуальні, колективні чи інституційні гранти.
Як раніше повідомлялося в УНН, стимулювання розвитку освіти та науки здійснюватиметься, зокрема, за рахунок: забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантової підтримки наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (0,53 млрд грн); утворення Фонду розвитку закладів вищої освіти (0,25 млрд грн).
Нагадаємо, в Україні започаткували фонд стартапів.