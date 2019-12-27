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Украинские ученые смогут получить гранты на свои проекты от Нацфонда исследований

Украинские ученые смогут получить гранты на свои проекты от Нацфонда исследований

Киев • УНН

 • 25618 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Весной 2020 года Национальный фонд исследований (НФД) сможет объявить первые конкурсы для ученых и предоставить им гранты под лучшие проекты. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Национальный фонд исследований (НФД) сможет объявить первые конкурсы для ученых и предоставить им гранты под лучшие проекты", - говорится в сообщении.

Сообщается, что постановление, определяющее процедуры и условия конкурсного отбора и финансирования, приняло Правительство на заседании сегодня.

Министр образования и науки Анна Новосад утверждает, что Нацфонд исследований - это совершенно новая структура для поддержки украинских ученых, созданная по аналогии с ведущими научными фондами мира, ведь НФД предоставлять гранты исследователям независимо от ведомственной принадлежности учреждений, где они работают.

"Сам Фонд был создан в прошлом году, однако надо было еще найти определенные процедуры и принять ряд документов для его полноценного старта. Сегодня Кабмин принял последний документ правительственного уровня, который необходим для запуска НФД. Теперь Фонд сможет начать внутренние процедуры для объявления первых конкурсов научных проектов" , - пояснила Новосад.

Она также отметила, что первые конкурсы и предоставления грантов должны состояться уже весной следующего года. Для этого в бюджете 2020-го увеличено финансирование НФД почти вдвое - до 526 млн гривен.

Фонд будет предоставлять индивидуальные, коллективные или институциональные гранты.

Как ранее сообщалось в УНН, стимулирование развития образования и науки будет осуществляться, в частности, за счет: обеспечения деятельности Национального фонда исследований, грантовой поддержки научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок (0,53 млрд грн) образования Фонда развития учреждений высшего образования (0,25 млрд грн).

Напомним, в Украине основали фонд стартапов.

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