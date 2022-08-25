Українські удари по Криму виконують і психологічну, і військову функцію - військовий експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Наразі Крим використовується росією як військовий та логістичний майданчик для укріплення угруповань, що ведуть бойові дії на півдні України. Тож удари по військовий базам Криму суттєво скорочують потенціал ворожої армії. Окрім того, вибухи в Криму мають психологічний вплив як на населення, так і на військових рф. Про це в коментарі УНН розповів військовий експерт Сергій Згурець.
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«Українські удари по Криму виконують і психологічну, і військову функцію. Психологічна функція полягає в тому, що ворог тепер не почувається безпечно в оперативній глибині. Руйнується їхній міф про недосяжність Криму для українських військових, і тепер населення звідти активно евакуюється, хоча удари наносяться по військових базах. Щодо військової компоненти, то вона полягає в тому, що ворог втратив чи не половину своєї військово-морської авіації, яка загрожувала нашим бойовим діям у Херсонській і Миколаївській областях», – розповів Згурець.
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Від додав, що наразі ворог, аби зберегти літаки, здійснює їх передислокацію на летовища на території рф. Також, через побоювання ударів українськими протикорабельними комплексами, перебазовує кораблі, зокрема ті, що перебувають у зоні досяжності наших засобів ураження.
«Крим використовується противником як зона, де зосереджуються війська, проводяться ремонтні роботи техніки. Звідти перекидаються запаси боєприпасів і палива. Фактично він є військовим і логістичним хабом, який посилює угрупування на півдні України. Тож у військовому сенсі це має суттєвий вплив на зменшення російського потенціалу. Авіація і військово-морські компоненти значно впливають на можливості російські в Криму, тому якраз авіація і піддається ударам чи то з боку сил спеціальних операцій України, чи то інших засобів ураження. Але в будь-якому разі продовження ударів по Криму матиме ще більш масштабні явища, які впливатимуть і на військово-політичний настрій в росії, і на їхні військові можливості», – зазначив експерт.
Нагадаємо
Через удари по військовим базам в Криму окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території рф.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна готова провести демілітаризацію окупованого Криму, адже росія завдає ударів з території півострова.