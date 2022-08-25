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Украинские удары по Крыму выполняют и психологическую, и военную функцию – военный эксперт

Киев • УНН

 • 127695 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В настоящее время Крым используется россией как военная и логистическая площадка для укрепления группировок, ведущих боевые действия на юге Украины. Так что удары по военным базам Крыма существенно сокращают потенциал вражеской армии. Кроме того, взрывы в Крыму оказывают психологическое влияние как на население, так и на военных россии. Об этом в комментарии УНН рассказал военный эксперт Сергей Згурец.

Украинские удары по Крыму выполняют и психологическую, и военную функцию – военный эксперт

Цитата

«Украинские удары по Крыму выполняют и психологическую, и военную функцию. Психологическая функция состоит в том, что враг теперь не чувствует себя безопасно в оперативной глубине. Разрушается их миф о недостижимости Крыма для украинских военных, и теперь население оттуда активно эвакуируется, хотя удары наносятся по военным базам. Что касается военной компоненты, то она заключается в том, что враг потерял почти половину своей военно-морской авиации, которая угрожала нашим боевым действиям в Херсонской и Николаевской областях», – рассказал Згурец.

Детали

Он добавил, что в настоящее время враг, чтобы сохранить самолеты, осуществляет их передислокацию на аэродромы на территории россии. Также, из-за опасений ударов украинскими противокорабельными комплексами, перебазирует корабли, в том числе находящиеся в зоне досягаемости наших средств поражения.

«Крым используется противником как зона, где сосредотачиваются войска, производятся ремонтные работы техники. Оттуда перебрасываются запасы боеприпасов и топлива. Фактически он является военным и логистическим хабом, усиливающим группировку на юге Украины. Поэтому в военном смысле это оказывает существенное влияние на уменьшение российского потенциала. Авиация и военно-морские компоненты оказывают значительное влияние на возможности российские в Крыму, поэтому как раз авиация и подвергается ударам или со стороны сил специальных операций Украины, или других средств поражения. Но в любом случае продолжение ударов по Крыму будет иметь еще более масштабные явления, которые будут влиять и на военно-политическое настроение в россии, и на их военные возможности», – отметил эксперт.

Напомним

Из-за ударов по военным базам в Крыму оккупанты проводят мероприятия по частичному перемещению авиационной техники с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы и аэродромы постоянного базирования на территории рф.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина готова провести демилитаризацию оккупированного Крыма, ведь рф наносит удары с территории полуострова.

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