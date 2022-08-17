Бавовна у Криму: рашисти терміново переміщують свої літаки та гелікоптери в глиб півострова та на аеродроми рф
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території рф, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.
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Як повідомили у розвідці, активність рашистів відзначена після серії вибухів на об’єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого півострова Крим, у тому числі на території аеродромів Саки (9 серпня) та Гвардійське (16 серпня).
У рамках зазначеного відмічено переліт не менше 24 літаків та 14 вертольотів.
11 серпня до аеродрому Гвардійське було перекинуто:
- 5 літаків Су-27/30 зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек);
- 5 літаків СУ-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ).
17 серпня відмічено переліт вертольотів:
- 3 вертольоти КА-27 зі складу 318 окремого змішаного авіаційного полку (Кача) морської авіації ЧФ в Херсонес;
- 3 вертольоти КА-27 зі складу 318 ОЗмАП в Севастополь;
- 8 вертольотів в Краснодар.
17 серпня з аеродрому Бельбек на аеродроми, що розміщені на території РФ, відмічено переліт літаків:
- 3 літаки Су-35С зі складу 23 винищувального авіаційного полку (Дземгі) 303 змішаної авіаційної дивізії (ЗмАД) 11 армії ВПС і ППО східного ВО в Приморсько-Ахтарськ;
- 3 літаки Су-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Приморсько-Ахтарськ;
- 5 літаків CУ-27/З0СМ зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Кримськ;
- літак, ймовірно МіГ-31 в Геленджик;
- 2 літаки, ймовірно МіГ-31 в Кущевська;
Під час перельоту у одного з літаків МІГ-31 на борту сталась пожежа, ймовірно, головної силової установки та навігаційного обладнання.
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