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Українські тхеквондисти вибороли чотири нагороди на молодіжному ЧЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. “Золото” та три “бронзи” здобули українські спортсмени на молодіжному чемпіонаті Європи з тхеквондо (WTF), що з 5 по 8 вересня проходив у Хельсінборзі (Швеція), інформує УНН з посиланням на Федерацію тхеквондо України.

Чемпіоном Європи у ваговій категорії до 74 кг став Костянтин Костеневич, який представляє Київ. На шляху до медалі, він переміг суперників з Данії 30:8, Молдови 26:6, Туреччини 17:3, Іспанії 20:8, а в фіналі з рахунком 20:15 здолав тхеквондиста з Бельгії.

У цій же ваговій киянин Владислав Єрко став бронзовим призером. У змаганнях серед жінок у ваговій категорії до 62 кг третє місце зайняла Марія Лабузова з Миколаєва, а Вікторія Собко стала третьою у вазі до 52 кг.

Нагадаємо, що українці мали медалі на минулорічному ЧЄ з тхеквондо серед молоді. 

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